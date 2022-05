VIDEO रतलाम में नगर निगम का ऐसा काम, खत्म हो गई बड़ी समस्या

मध्यप्रदेश के रतलाम में एक पखवाड़े से लोग पानी लेकर परेशान हो रहे थे। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व उनकी टीम ने सोमवार - मंगलवार रात दो बजे तक धोलवाड़ में ऐसा काम किया कि अब शहर में पेयजल की समस्या ही दूर हो गई।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में एक पखवाड़े से लोग पानी लेकर परेशान हो रहे थे। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व उनकी टीम ने सोमवार - मंगलवार रात दो बजे तक धोलवाड़ में ऐसा काम किया कि अब शहर में पेयजल की समस्या ही दूर हो गई।

VIDEO such work of municipal corporation in Ratlam, the biggest problem is over