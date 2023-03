Chaitra Navratri 2023: महा अष्टमी और नवमीं के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना जीवन भर भुगतनी होगी सजा

Mar 27, 2023

Chaitra Navratri 2023: Do or Do not these things on Ashtami and Navami: इस बार यह तिथि 29 और 30 मार्च को पड़ रही है। 29 मार्च महा अष्टमी को मां महागौरी और 30 मार्च नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक इन दोनों ही दिनों के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। माना जाता है कि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको इसकी सजा जीवन भर भुगतनी पड़ सकती है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें महा अष्टमी और महा नवमीं के दिन किन नियमों का पालन करना है जरूरी...