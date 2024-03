Holashtak 2024: होलाष्टक में किसकी पूजा से कटते हैं कष्ट, होली के आठ दिन पहले करें कर्ज से छुटकारा पाने के ये उपाय

Holashtak 2024: होली के आठ दिन पहले का समय यानी होलाष्टक शुभ काम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह जप तप का समय है लेकिन क्या आप जानते हैं होलाष्टक में क्या करें (what to do in holashtak) और क्या न करें (what not to do in eight days before Holi)। साथ ही इस समय किसकी पूजा कल्याणकारी होती है। आइये जानते हैं होली के आठ दिन पहले क्या करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए..

होलाष्टक में किसकी पूजा करनी चाहिए और कर्ज से मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए

कब शुरू हो रहा होलाष्टक

होली के आठ दिन के पहले का समय होलाष्टक कहा जाता है। इसकी शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से होती है और यह पूर्णिमा यानी होलिका दहन के साथ पूरा होता है। इस समय आम तौर पर कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, हालांकि पूजा पाठ और जपत तप में कोई बाधा नहीं होती है। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च रविवार से हो रही है और यह 24 मार्च रविवार को संपन्न हो रहा है। बता दें कि वैसे तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी की शुरुआत 16 मार्च रात 09.39 बजे होगी और 17 मार्च सुबह 09.53 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म में तिथि निर्धारण सूर्य उदय के समय रहने वाली तिथि से होने से अष्टमी 17 मार्च को मनाई जाएगी।