Nav Samvatsar 2080: इस बार नव संवत्सर 2080 में होंगे 13 महीने, दो महीने का होगा सावन, बरसेगी शिव की कृपा

भोपालPublished: Mar 21, 2023 04:50:50 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Nav Samvatsar 2080 there will be 13 months, Sawan will be of two month: इस बार तीस साल बाद शनि अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान, राहु, शुक्र मेष राशि में, केतु तुला में, मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, गुरु मीन राशि में रहेंगे। इस नव संवत्सर पर 12 वर्ष बाद गुरु मीन राशि में होंगे। सूर्य, गुरु और बुध के बाद चंद्रमा भी बुधवार को इस राशि में आ जाएंगे। ऐसे में ग्रहों की युति से कई शुभ संयोग बन रहे हैं। दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। ग्रहों का ये संयोग और महासंयोग इस नए साल में धनु, तुला, सिंह, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खुशखबरी लाने वाला साल साबित होगा।