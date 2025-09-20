Surya Mantra : “ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय…”, सूर्य देवता को खुश करने का मंत्र, ग्रहण में भी करें जाप

आम तौर पर ग्रहण को अशुभ माना जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान और साधना को अत्यंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान किए गए जप का फल सामान्य समय से कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय इस मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं, 21 सितंबर यानी पितृ विसर्जनी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) लग रहा है। लेकिन इसका प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक कार्य समय पर होंगे। ग्रहण आंशिक रूप से न्यूजीलैंड फिजी अंटार्कटिका और आस्ट्रेलिया में दिखेगा। इस दौरान आप चाहे तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे सुर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी।