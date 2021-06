शिव पुराण: भगवान शिव का यह सरल उपाय, धन संबंधी समस्या से छुटकारा दिलाए!

हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से एक देवाधिदेव महादेव यानि Lord Shiv शिव को शंकर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अत्यंत आसानी व सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण इनका एक नाम Bholenath भोलेनाथ भी है।

भगवान शिव त्रिदेवों सहित Adi Panch dev आदि पंच देवों में से एक प्रमुख देव है, जो सृष्टि में संहार के कारक माने गए हैं। ऐसे में जहां इनका मुख्य दिन सप्ताह के पहला दिन Monday सोमवार को माना गया है।

वहीं त्रिदेवों व आदि पंच देवों के प्रमुख देवों में से एक होने के कारण इनका पूजन केवल सप्ताह के एक दिन तक ही सीमित नहीं है। हां Monday the day of lord shiv सोमवार के दिन के संबंध में यह मान्यता जरूर है कि चुंकि यह Moon in Astrology ज्योतिष में चंद्र का और देवों में महादेव का दिन है, अत: इस दिन सबसे सरलता से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं।

दरअसल भगवान शिव सदैव ही अपने भक्तों की समस्त Blessings of lord shiv मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में Shiv Puran शिवपुराण के अनुसार, Shivling शिवलिंग का नियमित रूप से पूजन करने वाले व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है।

Shiv Puran शिवपुराण के संबंध में मान्यता है कि यह एक ऐसा शास्त्र है, जिसमें Shivji शिवजी से जुड़ी कई खास बातों के अलावा सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें भी बताई गई हैं।

इसके साथ ही इसमें कई Miracle Tips चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जो हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। साथ ही कुछ उपाय Shiv Puran Ke Upay In Hindi धन संबंधी समस्या को खत्म करने व अक्षय पुण्य को भी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इन उपायों से पूर्व में किए पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है।

पंडित जीएन जोशी के अनुसार यहां इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि यूं तो Bhagwan shiv भगवान शिव Mahadev से आशीर्वाद प्राप्त करने के कई उपाय हैं, लेकिन धर्म के जानकारों के अनुसार आज के दौर में लोग समस्त नियमों का पालन नहीं करते जिसके कारण कई बार वे अपने मनोरथ में सफल नहीं हो पाते हैं।

ऐसे में बताए गए Astrological Measure To Lord Shiva For Happy Life उपायों की प्राप्ति के लिए जहां एक ओर जहां Bhagwan भगवान पर पूरा विश्वास रखना होता है। वहीं पूजा के दौरान सम्पूर्ण श्रृद्धा, भक्ति और विश्वास की भी जरूरत होती है।

इसके अलावा puja rules पूजा के नियम और स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखना होता है। यानि कुल मिलाकर सभी स्तरों पर पूर्णत: पालन करके ही किए गए Upay उपाय का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है।

शिवपुराण में शिवजी की कृपा से Shiv Measure For Money Problem धन संबंधी Get rid of problems समस्याओं से छुटकारा पाने के आसान उपाय भी हैं। ऐसे ही एक उपाय के संबंध मे पंडित जीएन जोशी का कहना है कि यह आसान उपाय हर रोज रात को करना चाहिए…

Place a lamp near Shivling every night.उपाय : शिवलिंग के पास रोज रात को लगाएं दीपक



पं. जोशी के अनुसार कई ऐसी परंपराएं पुराने समय से ही समाज में प्रचलित हैं, जिनके संबंध में मान्यता है कि इनका पालन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के Enjoyment of Pleasure सुखों की प्राप्ति होती है।

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इन्हीं में से एक परंपरा है कि हर रोज रात्रि के समय 11 से 12 बजे के बीच Shivlinga शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए।

माना जाता है कि ऐसा करने से Shiv Purana Upay For Money Problem अपार धन-संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती हैं। इस उपाय और मान्यता के पीछे एक प्राचीन कथा भी बताई जाती है, जो इस प्रकार है...

Ancient story : प्राचीन कथा

इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक एक बहुत गरीब व्यक्ति था और एक दिन वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में ही रात हो गई, तो वह एक Shiv Temple शिव मंदिर में पहुंच गया। यहां गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। लेकिन रात्रि के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया।

ऐसे में इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने कुछ और उपाय न देखकर शिव मंदिर में अपनी कमीज जला दी ताकि प्रकाश बना रहे। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप गुणनिधि को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष Kuber कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ।

इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को Shiv Puran Upay In Hindi अपार धन-संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती हैं। अत: नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। वहीं दीपक लगाते समय 'नम: शिवाय ॐ नम: शिवाय' मंत्र का जप भी करना चाहिए।

मान्यता है कि शिवजी के इस तरह पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं नियमित रूप से इस Measure For Money Problem उपाय को अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन-संपत्ति प्राप्त हो सकती है।

इस उपाय के साथ ही हर दिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए।