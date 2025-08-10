गर्भवती निकली 15 साल की किशोरी, बयान के बाद आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सानौधा पुलिस ने शाहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि शाहपुर निवासी 23 वर्षीय अनिकेत उर्फ अंकित अहिरवार पर आरोप हैं कि उसने 15 वर्ष की युवती से दुष्कर्म किया। नाबालिग जब गर्भवती हो गई और उसे दमोह जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा लाया गया, तो वहां मामले का खुलासा हुआ। स्वास्थ्य केंद्र में पटेरा पुलिस ने नाबालिग के बयान लिए और आरोपी पर मामला दर्ज किया। पटेरा थाना से मिली सूचना के बाद सानौधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।