28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चार दिन पहले ही ससुराल से आई थी महिला

मृतका की मां ममता जाटव 48 वर्ष ने कैंट थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उनकी बड़ी बेटी शिवानी पति फागूलाल जाटव निवासी पथरिया फाटक जिला दमोह तीन-चार दिन पहले ही अपनी दो माह की बच्ची के साथ मायके आई थी। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वह लेखा नगर खाना बनाने गई थीं। छोटी बेटी सोनाली बारात देखने घर के बाहर चली गई थी। घर पर सिर्फ शिवानी और उसकी बच्ची थी। रात करीब 9 बजे जब सोनाली घर लौटी तो शिवानी पंखे के कुंदे से दुपट्टे के फंदे पर लटकी हुई थी। सोनाली ने चीखकर मां ममता और भाई रीतेश को फोन किया। आनन-फानन में रीतेश ने फंदा काटा और शिवानी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ममता जाटव ने बताया कि शिवानी के आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवार में किसी से कोई झगड़ा या विवाद की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।