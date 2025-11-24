Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चार दिन पहले ही ससुराल से आई थी महिला

शहर के सदर मोहल्ला थाना कैंट में शुक्रवार रात एक 28 वर्षीय विवाहिता शिवानी जाटव ने घर में पंखे से दुपट्टा लपेटकर फांसी लगा ली। घटना के समय उसकी दो माह की मासूम बच्ची घर में अकेली थी। मां खाना बनाने गई थीं और छोटी बहन बारात देखने बाहर गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 24, 2025

शहर के सदर मोहल्ला थाना कैंट में शुक्रवार रात एक 28 वर्षीय विवाहिता शिवानी जाटव ने घर में पंखे से दुपट्टा लपेटकर फांसी लगा ली। घटना के समय उसकी दो माह की मासूम बच्ची घर में अकेली थी। मां खाना बनाने गई थीं और छोटी बहन बारात देखने बाहर गई थी।

घर पर अकेली थी पंखें से लगाई फांसी

मृतका की मां ममता जाटव 48 वर्ष ने कैंट थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उनकी बड़ी बेटी शिवानी पति फागूलाल जाटव निवासी पथरिया फाटक जिला दमोह तीन-चार दिन पहले ही अपनी दो माह की बच्ची के साथ मायके आई थी। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वह लेखा नगर खाना बनाने गई थीं। छोटी बेटी सोनाली बारात देखने घर के बाहर चली गई थी। घर पर सिर्फ शिवानी और उसकी बच्ची थी। रात करीब 9 बजे जब सोनाली घर लौटी तो शिवानी पंखे के कुंदे से दुपट्टे के फंदे पर लटकी हुई थी। सोनाली ने चीखकर मां ममता और भाई रीतेश को फोन किया। आनन-फानन में रीतेश ने फंदा काटा और शिवानी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ममता जाटव ने बताया कि शिवानी के आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवार में किसी से कोई झगड़ा या विवाद की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चार दिन पहले ही ससुराल से आई थी महिला

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंजिश पर बका-कटर से जानलेवा हमला करने के 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा

COURT
सागर

शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

Encroachment under the Jhansi Gate and Khurai railway overbridges has forced residents to take long detours to reach their homes.
सागर

जंगली जानवर पहुंचा रहे फसलों को हानि, किसानों को नही मिलता है मुुआवजा, क्योंकि प्रक्रिया है लंबी

Wild animals are damaging crops, and farmers are not compensated because the process is lengthy.
सागर

मंदिर में भागवत कथा सुनने से पहले मुरलीवादक की थमी सांसें

murlivadhak moolchand soni heart attack death
सागर

राज्य स्तरीय कुश्ती में महिला पहलवानों ने जीते 5 पदक

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.