Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सागर में सरेआम हत्या… लगुन के एक दिन पहले युवक को चाकू से गोदकर मारा

पुलिस को न हत्यारों का सुराग मिला, न वारदात की वजह पता लगी सागर . जिस युवक की एक दिन बाद लगुन आनी थी, उसे सोमवार शाम करीब साढ़े 5 बजे सरेआम चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। बाइक से आए हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। अधिक खून बह जाने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Nov 18, 2025

पुलिस को न हत्यारों का सुराग मिला, न वारदात की वजह पता लगी

सागर . जिस युवक की एक दिन बाद लगुन आनी थी, उसे सोमवार शाम करीब साढ़े 5 बजे सरेआम चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। बाइक से आए हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। अधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। इस संगीन वारदात के पीछे की न तो वजह सामने आ सकी और न पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग मिल पाया है।

सोमवार को अंबेडकर वार्ड निवासी 30 वर्षीय दीपचंद पुत्र दयाराम साहू कार की सर्विसिंग कराने भगवानगंज में स्टेशन रोड पर कार पार्लर पहुंचे थे। तभी यहां बाइक से तीन हत्यारे आए और उसपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हमले से दीपचंद लहूलुहान हो गया। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते हत्यारे वहां से फरार हो गए। दीपचंद को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पेट में चाकू घोंपने से हो गया 3 इंच गहरा घाव

सोमवार की शाम बदमाशों ने दीपचंद पर जानलेवा हमला किया था। चाकू से सीधे पेट पर वार किया गया था। चाकू का वार इस कदर घातक था कि उसकी जान चली गई। बताया गया कि चाकू के वार से दीपचंद के पेट में करीब 3 इंच गहरा घाव हो गया था। इससे पेट का मांस बाहर निकल आया और अधिक खून बहने के कारण इलाज के पहले ही दम तोड़ दिया।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना तत्काल वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वारदात के बाद कैंट थाने में सीएसपी और एएसपी सहित थाना प्रभारी हमलावरों की तलाश के लिए जुटे रहे। लेकिन आरोपियों और घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।

स्कूल टीचर की कार चलाता था उसी की सर्विसिंग करा रहा था

दीपचंद कार चालक था। वह भैंसवाही गिरवर के स्कूल में पदस्थ शिक्षिका मनीषा खटीक की कार चलाता था। उसी की सर्विसिंग कराने कार पार्लर गया था। तभी उसपर कातिलाना हमला किया गया। पेट में चाकू के गहरे घाव लगने से खून बह निकला। आसपास अफरातफरी मच गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

दिसंबर में होनी थी उसकी शादी खुशी आने से पहले पसरा मातम

तीन भाइयों में दीपचंद मंझला था। परिवार में दीपचंद की शादी की खुशी का माहौल था। एक दिन बाद ही उसकी लगुन आनी थी। दिसंबर में शादी थी। घर में लगुन समारोह की तैयारी चल रही थी, लेकिन दीपचंद की हत्या से घर में मातम पसर गया।

- वारदात के बाद तीन आरोपी बाइक से फरार हो गए। घटना के कारणों का पता लगाने और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
- रोहित डोगरे, थाना प्रभारी कैंट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 07:08 pm

Published on:

18 Nov 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर में सरेआम हत्या… लगुन के एक दिन पहले युवक को चाकू से गोदकर मारा

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीना कॉलेज प्राचार्य पर अतिथि विद्वानों की अवैध नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप

सागर

हम सब की एक ही पुकार, डॉ. हरिसिंह गौर को मिले भारत रत्न

सागर

एमपी में गोद भराई से चंद घंटे पहले युवक को चाकूओं से गोदा, 4 दिसंबर को थी शादी

sagar
सागर

Breaking- एमपी में किसानों के लिए बनाई अस्थाई जेल, कई जिलों की पुलिस तैनात

Temporary jail built for farmers in Bina
सागर

पुराने विवाद पर घर पर फेंके पत्थर, बाहर खड़ी मोपेड में की तोड़फोड़, 6 लोगों पर एफआइआर

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.