सागर में सरेआम हत्या… लगुन के एक दिन पहले युवक को चाकू से गोदकर मारा

सोमवार को अंबेडकर वार्ड निवासी 30 वर्षीय दीपचंद पुत्र दयाराम साहू कार की सर्विसिंग कराने भगवानगंज में स्टेशन रोड पर कार पार्लर पहुंचे थे। तभी यहां बाइक से तीन हत्यारे आए और उसपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हमले से दीपचंद लहूलुहान हो गया। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते हत्यारे वहां से फरार हो गए। दीपचंद को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।