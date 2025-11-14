निगम की सख्ती के बाद 7 और डेयरी हफसिली पहुंची, 10 के निर्माण कार्य शुरू, 2 ट्यूबवेल भी खोदे गए

सागर. डेयरी विस्थापन को लेकर नगर निगम की सख्ती के बाद हफसिली में 7 डेयरियां शिफ्ट हो गईं हैं। 10 डेयरी संचालकों ने अपने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। मौके पर 35 डेयरी पहले से संचालित हो रहीं हैं। वहीं नगर निगम अमला ने पानी की समस्या दूर करने पानी की टंकी के अलावा 2 और ट्यूबवेल कर दिए हैं। वहीं पशु पालकों ने कहा कि हफसिली डेयरी विस्थापन स्थल पर अब प्रमुख समस्या सड़क की है। खुरई रोड से डेयरी विस्थापन स्थल तक जाने के लिए मात्र 10 से 12 फीट चौड़ी रोड है, जिसे कम से कम 30 फीट चौड़ा किया जाए। पहाड़ों के बीच डेयरी विस्थापन स्थल पर चहल-पहल बढ़ाने पशु बाजार अतिशीघ्र शिफ्ट हो। यहां से एक और सड़क बने जो भोपाल रोड से जोड़ी जाए, तो डेयरी संचालकों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।