प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के मामले, भाजपा को नहीं सरकार चलाने का अधिकार- प्रियंका

बीना. जिला कांग्रेस महिला उत्पीडऩ प्रकोष्ठ सागर के नेतृत्व में शुक्रवार को आंबेडकर तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी अनूप यादव को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि खिमलासा थानांतर्गत 3 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसे न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश के हर जिले में महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में भाजपा को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। बीना विधानसभा में महिला विधायक हैं और उनके क्षेत्र में इस तरह की घिनौनी घटना होने के बावजूद वह राई नृत्य देखने में मशगूल हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मंत्री प्रभुसिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं अभिनंदन करो किस बात का अभिनंदन करें, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग पीडि़त और परेशान हैं। जिस तरह पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं वह घोर निंदनीय है। खिमलासा में पीडि़त परिवार को न्याय मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले। ब्लॉक अध्यक्ष इंदर सिंह यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है वह निंदनीय है। पीडि़त परिवार को शीघ्र न्याय मिले। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि बच्ची को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए और आरोपी का घर तोड़ा जाए।