शाहगढ़ के मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाइयों और अन्य सामग्री खाक

शंकरगढ़ तिराहा पर हुई घटना, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा कारण
सागर. शाहगढ़ की एक मेडिकल स्टोर पर बुधवार की सुबह आग लग गई। भीषण आग के कारण दुकान में रखी लाखों की दवाइयां और अन्य सामग्री खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दुकानदारों की भीड़ भी जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दरअसल, सुबह करीब 5 बजे शंकरगढ़ तिराहा के पास स्थित सर्वोदय मेडिकल अचानक धुआं निकल रहा था। सुबह-सुबह टहलने गए लोगों ने इसकी सूचना डायल-112 को दी। कुछ ही देर में शाहगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंचीं और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। दो फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी मेडिकल दुकान जलकर खाक हो गई थी।
घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी से ही यह साफ होगा कि आग कैसे लगी है। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपये का नुकसान जरूर सामने आया है।
