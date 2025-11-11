पति-पत्नी ने दो साल के मासूम के साथ किया आत्मदाह का प्रयास, एसआई पर लगाए गंभीर आरोप

कलेक्टर कार्यालय के गेट नंबर-2 के सामने सोमवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पति-पत्नी अपने दो साल के मासूम के साथ हाथ में केरोसिन की बोतल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गए। गल्ला मंडी निवासी बलराम अहिरवार उसकी पत्नी कृष्णा देवी ने मोतीनगर थाना में पदस्थ एसआई राकेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए खुद पर केरोसिन डाल लिया। यहां तक की बलराम ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर जेब से लाइटर निकाल लिया और जलाने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते उसे समझाइश देकर रोक लिया। इसी बीच कलेक्टर कार्यालय के बाहर हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दंपति के हाथ से लाइटर छीना और उन्हें शांत कर पूरा मामला सुना।
आत्मदाह का प्रयास करने वाले बलराम अहिरवार ने बताया कि वह व उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं, जब मजदूरी करने जाते हैं तो अपने बच्चे को पास में ही पड़ोस के परिवार के यहां छोड़ देते हैं। 28 नवंबर को मजदूरी करने गए तो मासूम को पड़ोस में छोड़कर गए थे। तभी पड़ोसियों का किसी से विवाद हो गया। जिसकी शिकायत करने वह लोग मोतीनगर थाने आए थे। मेरा बच्चा भी उन्हीं के साथ था। जिसे लेने पत्नी कृष्णा देवी थाने पहुंची तो मोतीनगर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राकेश भट्ट ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर की, तो पुलिसकर्मी भट्ट ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया।
महिला के आरोप निराधार है, मैंने उससे किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया। मेरे पास वीडियो है वह मुझे पहचानती तक नहीं है। उसके पति के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज है।- राकेश भट्ट, एसआई मोतीनगर थाना
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग