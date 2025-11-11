पति-पत्नी ने दो साल के मासूम के साथ किया आत्मदाह का प्रयास, एसआई पर लगाए गंभीर आरोप

कलेक्टर कार्यालय के गेट नंबर-2 के सामने सोमवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पति-पत्नी अपने दो साल के मासूम के साथ हाथ में केरोसिन की बोतल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गए। गल्ला मंडी निवासी बलराम अहिरवार उसकी पत्नी कृष्णा देवी ने मोतीनगर थाना में पदस्थ एसआई राकेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए खुद पर केरोसिन डाल लिया। यहां तक की बलराम ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर जेब से लाइटर निकाल लिया और जलाने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते उसे समझाइश देकर रोक लिया। इसी बीच कलेक्टर कार्यालय के बाहर हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दंपति के हाथ से लाइटर छीना और उन्हें शांत कर पूरा मामला सुना।