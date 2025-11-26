श्री रघुवर कोमल कमल नयन को जनकनंदनी ने पहनाई जयमाला, सात फेरों के साथ विवाह संस्कार, कन्यादान हुआ

धनुष भंग के साथ श्री रघुवर कोमल कमल नयन को जनकनंदनी ने पहनाई जयमाला। इसके बाद कन्यादान, भांवर, पांव पखराई और सात-पांच वचन के साथ पूरे विधि विधान से विवाह संस्कार हुए। भगवान श्रीराम का जानकीजी के साथ धूमधाम से ब्याह रचाया गया। ऐसे दृश्य शहर के प्रमुख मंदिरों में मंगलवार को देखने को मिले। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी पर भगवान राम का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के बड़ा बाजार स्थित रामबाग मंदिर, देव बांके राघव मंदिर, इतवारा बाजार स्थित देव सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, भीतर बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर, काकागंज हनुमान मंदिर, चकराघाट स्थित धनुषधारी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में प्रभु श्रीराम व सीताजी के विवाह संस्कार हुए। इसके पहले चकराघाट स्थित धनुषधारी मंदिर सहित सभी मंदिरों में भगवान राम व माता जानकी का अभिषेक पूजन कर नए वस्त्रों से विशेष श्रृंगार किया गया।