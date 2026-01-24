गरीबी का दर्द..बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर ले जा रहा था, रास्ते में मौत

पत्नी की रास्ते में ही मौत होने के कारण पवन हाथ ठेला खड़ा कर रो रहे थे तभी उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। जब उनसे पूछा गया कि आपने एंबुलेंस क्यों नहीं बुलाई तो पवन ने बताया कि उन्हें एंबुलेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रोते हुए पवन पत्नी का शव ठेले पर ही लेकर वापस घर लौट रहे थे तभी करीब दो किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मोतीनगर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि नरेश यादव ने उन्हें देखा और उनका दर्द समझा। नरेश यादव और अन्य लोगों ने फिर मदद कर पवन साहू की मृत पत्नी के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कराई और अंतिम संस्कार कराया।