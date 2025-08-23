रेस्टोरेंट में 5 फीट लंबा कोबरा देखते ही उड़े लोगों के होश

MP News: मध्य प्रदेश के सागर शहर के मकरोनिया इलाके में संचालित एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को कोबरा के घुसने से हड़कंप मच गया। तत्काल मैनेजर के द्वारा स्नैक कैचर को सूचना दी गई। जिसके बाद स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर लिया।



दरअसल, मकरोनिया चौराहे पर स्थित शराब दुकान के पीछे स्थित मैदान में सांप लंबे समय से इधर-उधर हो रहा था। इसी बीच पास ही स्थित रेस्टोरेंट में पहुंच गया। जहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सांप रेस्टोरेंट के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। इसके बाद स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। सांप गुस्से में फुफकार मार रहा था।