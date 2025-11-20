पुलिस ने वैन से सागर लाई जा रही 94 लीटर अवैध शराब पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार

मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब से भरी वैन पकड़ी है। स्लेटी रंग की वैन में रजौआ गांव की तरफ से अवैध शराब भरकर सागर लाई जा रही थी। पुलिस ने कार सहित तीन आरोपियों को पकड़ा है। कार से 94 लीटर शराब बरामद की गई। शराब की कीमत 1 लाख रुपए आकी गई।

पुलिस को शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। मोतीनर पुलिस ने बालाजी मंदिर के पास घेराबंदी की। जैसे ही सामने से संदिग्ध वैन दिखाई दी तो उसे रोक लिया गया। उसमें तीन लोग सवार थे। तलाशी लेने पर वैन के पीछे की सीट पर 5 बैग रखे मिले। बैग खोलकर देखा तो उसमें अंग्रेजी शराब और सीट के नीचे 3 कार्टून में रखे मिले।