सागर

पुलिस ने वैन से सागर लाई जा रही 94 लीटर अवैध शराब पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार

मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब से भरी वैन पकड़ी है। स्लेटी रंग की वैन में रजौआ गांव की तरफ से अवैध शराब भरकर सागर लाई जा रही थी। पुलिस ने कार सहित तीन आरोपियों को पकड़ा है। कार से 94 लीटर शराब बरामद की गई। शराब की कीमत 1 लाख रुपए आकी गई।

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 20, 2025

प्रतीकात्मक चित्र

मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब से भरी वैन पकड़ी है। स्लेटी रंग की वैन में रजौआ गांव की तरफ से अवैध शराब भरकर सागर लाई जा रही थी। पुलिस ने कार सहित तीन आरोपियों को पकड़ा है। कार से 94 लीटर शराब बरामद की गई। शराब की कीमत 1 लाख रुपए आकी गई।
पुलिस को शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। मोतीनर पुलिस ने बालाजी मंदिर के पास घेराबंदी की। जैसे ही सामने से संदिग्ध वैन दिखाई दी तो उसे रोक लिया गया। उसमें तीन लोग सवार थे। तलाशी लेने पर वैन के पीछे की सीट पर 5 बैग रखे मिले। बैग खोलकर देखा तो उसमें अंग्रेजी शराब और सीट के नीचे 3 कार्टून में रखे मिले।

इनको पुलिस ने पकड़ा

पुलिस ने बंडा बाजार निवासी 26 साल के अंकुर पुत्र नंदकिशोर यादव, प्रवीण पुत्र रामदीन सोनी 25 साल निवासी रिमझिरिया और 28 वर्षीय परख पुत्र अवनीश कुमार शुक्ला निवासी मोहननगर वार्ड को गिरफ्तार किया है।

20 Nov 2025 04:41 pm

