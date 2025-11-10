भैंसों से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा, कंटेनर में मिल 50-60 भैंसें, पुलिस ने गोशाला में भेजा

रविवार रात एडिना कॉलेज के पास बजरंग दल के गोरक्षा दल को सूचना मिली कि एक कंटेनर में बड़ी संख्या में गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी। दल के कार्यकर्ता खुरई बस स्टैंड के पास करीब एक घंटे तक रुके रहे और जैसे ही मवेशियों से भरा कंटेनर वहां पहुंचा तो उन्होंने रोक लिया। कुछ गो सेवक कंटेलर का रतौना के पास से पीछा कर रहे थे। चालक पीछा होते देख उसने राहतगढ़ बस स्टैंड के पास वाहन रोककर भाग निकला। कंटेनर खोलने पर भयावह दृश्य उजागर हुआ। 50 से 60 भैंसें क्रूरता पूर्वक एक-दूसरे के ऊपर ठूंसकर भरी हुईं, सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही थीं। पुलिस ने ट्रक की जब्ती कर प्राथमिकी दर्ज की गई। कंटेनर को रतौना स्थित दयोदय गोशाला ले जाया गया, जहां भैंसों को उतारकर देखभाल के लिए शिफ्ट किया गया।