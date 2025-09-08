पर्यूषण पर्व के समापन पर जैन मंदिरों से निकाली गई शोभायात्रा

पर्यूषण पर्व के समापन पर बाहुबली जैन समाज ने श्रीजी की शोभायात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली। कॉलोनी की 38 महिला व पुरुषों ने लगातार 10 दिन तक निर्जला उपवास किया। सभी को बग्गी पर बैठाकर श्रीजी की शोभायात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा में कुछ समय तक मुनि विमल सागर और अनंत सागर भी शामिल हुए। शोभायात्रा बाहुबली कॉलोनी से गुजराती बाजार, वर्णी कॉलोनी, नमक मंडी, विजय टॉकीज, माता मड़िया होकर वापस पहुंची। जहां पर श्रीजी का अभिषेक व शांतिधारा हुई। मुनि संघ के प्रवचन हुए। मुनि संघ 8 सितंबर को सुबह 7 से सागरोदय जैन तीर्थ क्षेत्र और 9 सितंबर को प्रवास बाहुबली कॉलोनी में होगा।