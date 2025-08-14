जनभागीदारी से सिविल अस्पताल को ​दिए फ्रिज, कूलर और इंवर्टर, व्यापारियों ने किया सहयोग

बीना. व्यापारियों और मेडिकल संचालकों ने मिलकर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया। स्वास्थ्य सेवा संगठन और शहर के व्यापारियों ने अस्पताल को फ्रिज, कूलर, इंवर्टर व आवश्यक दवाएं दान दी। बुधवार को एसडीएम विजय डेहरिया की पहल पर यह सामग्री अस्पताल प्रबंधन को सौंपी गईं। यह पहल एसडीएम के प्रयास के बाद शुरू हुई है।

अस्पताल को कूलर मिलने से मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी और इंवर्टर से बिजली कटौती के दौरान जरुरी उपकरणों को चलाए रखने में मदद होगी। साथ ही जरुरतमंद मरीजों के लिए दवाएं भी प्रदान की गईं। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंघई, मुकुल पवैया, महावीर जैन, प्रमोद जैन, नवीन साहू, निक्की जैन, आशीष अग्रवाल और संतोष झा उपस्थित रहे।