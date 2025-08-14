Patrika LogoSwitch to English

सागर

जनभागीदारी से सिविल अस्पताल को ​दिए फ्रिज, कूलर और इंवर्टर, व्यापारियों ने किया सहयोग

मरीजों को होगा लाभ, एसडीएम अस्पताल की व्यवस्था सुधारने लगातार कर रहे हैं प्रयास

सागर

sachendra tiwari

Aug 14, 2025

Refrigerators, coolers and inverters were given to the Civil Hospital through public participation, traders also cooperated
अस्पताल प्रबंधन को सामग्री सौंपते हुए

बीना. व्यापारियों और मेडिकल संचालकों ने मिलकर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया। स्वास्थ्य सेवा संगठन और शहर के व्यापारियों ने अस्पताल को फ्रिज, कूलर, इंवर्टर व आवश्यक दवाएं दान दी। बुधवार को एसडीएम विजय डेहरिया की पहल पर यह सामग्री अस्पताल प्रबंधन को सौंपी गईं। यह पहल एसडीएम के प्रयास के बाद शुरू हुई है।
अस्पताल को कूलर मिलने से मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी और इंवर्टर से बिजली कटौती के दौरान जरुरी उपकरणों को चलाए रखने में मदद होगी। साथ ही जरुरतमंद मरीजों के लिए दवाएं भी प्रदान की गईं। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंघई, मुकुल पवैया, महावीर जैन, प्रमोद जैन, नवीन साहू, निक्की जैन, आशीष अग्रवाल और संतोष झा उपस्थित रहे।

विकास में समाज की भागीदारी अहम
एसडीएम ने कहा कि अस्पताल के विकास में समाज की भागीदारी अहम है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय सक्षम लोगों को आगे आकर योगदान देना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकें।

Published on:

14 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जनभागीदारी से सिविल अस्पताल को ​दिए फ्रिज, कूलर और इंवर्टर, व्यापारियों ने किया सहयोग

