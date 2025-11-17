पुराने विवाद पर घर पर फेंके पत्थर, बाहर खड़ी मोपेड में की तोड़फोड़, 6 लोगों पर एफआइआर

मोतीनगर थाना क्षेत्र के इतवारी टौरी घुसयाना मोहल्ला में 5-6 युवकों ने एक घर पर पथराव किया।बाहर खड़ी मोपेड में तोड़फोड़ की। यह पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष उषा यादव और ईशान यादव ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें अंकित घोषी, राजेंद्र घोषी सहित अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद मोतीनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की पुलिस टीम तलाश कर रही है।

इतवारी टौरी इलाके में एक घर पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम रेकॉर्ड हो गया। इसमें दिख रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवक घर के बाहर गाली-गलौज करते हुए पहुंचे और वहां खड़ी स्कूटी पर पत्थर पटकने शुरू कर दिए। इसी दौरान मकान से एक महिला बाहर आकर युवकों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवक नहीं रुके और गालीगलौज करते रहे। वीडियो में दिख रहे युवकों में से एक युवक, थाने में किसी मामले को लेकर झूठी शिकायत करने की बात भी कह रहा है। पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के कारण यह वारदात हुई। उत्पाद मचाने वाले युवक और पीडित दोनों पड़ोसी बताए जा रहे है।