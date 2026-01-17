स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय में नहीं हो रही शिक्षकों की भर्ती, बेहतर हों डिजिटल सुविधाएं, शिक्षा का निजीकरण बंद करे सरकार

स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर सरकार शिक्षा का भी निजीकरण करना चाह रही है, जो गलत है। आज आम आदमी के बच्चे निजी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। निजी स्कूलों की फीस महंगी है। सरकार को शिक्षा के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। पैसे बचाने के लिए ही अतिथि अध्यापकों की परंपरा चल रही है। विश्वविद्यालयों की शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। स्थाई शिक्षक नियुक्त करने के लिए बजट बढ़ाना होगा। एकेडमिक गतिविधियां पैसा मिलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सेमिनार व वर्कशॉप होनी चाहिए। पब्लिकेशन ग्रांट बंद हो गई है, जिसे चालू करना चाहिए। देश व समाज के हित में सरकार को शिक्षा में आर्थिक मदद करनी होगी।

- प्रो. आनंद प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग