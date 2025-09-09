Patrika LogoSwitch to English

बच्चों के लिए सबसे प्यारा है टेडी, बेस्ट फ्रैंड बनाकर करते हैं बातें शेयर

टेडी डे पर विशेष, बाजार में कई कैरेक्टर के टेडी सागर . बच्चों में खिलौनों को लेकर बहुत क्रेज होता है, हर तरह के खिलौनों उन्हें पसंद आते हैं किंतु समय के साथ ये शौक धीरे-धीरे खत्म भी हो जाता है। खिलौने अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी टॉय होता है हमेशा [&hellip;]

सागर

Nitin Sadaphal

Sep 09, 2025

टेडी डे पर विशेष, बाजार में कई कैरेक्टर के टेडी

सागर . बच्चों में खिलौनों को लेकर बहुत क्रेज होता है, हर तरह के खिलौनों उन्हें पसंद आते हैं किंतु समय के साथ ये शौक धीरे-धीरे खत्म भी हो जाता है। खिलौने अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी टॉय होता है हमेशा फेवरेट बना रहता है। जिसे टेडी कहा जाता है। ये लड़कियों में सबसे ज्यादा फेवरेट है। यंग एज से लेकर शादी के बाद भी कई गर्ल्स को टेडी के साथ रहना पसंद आता है।

मेरा सबसे प्यारा दोस्त

टुकटुक जैन ने बताया कि बचपन से टेडी के साथ खेलना पसंद है। वे अपनी हर बात उसी से शेयर करती थीं। उम्र जरूर बढ़ी नर्सरी से अब बड़ी कक्षाओं में आ गई हूं, लेकिन टेडी आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरे पास एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग कलर्स और थीम के टेडी हैं। जो मेरे रूम में हमेशा रहते हैं। मेरे फ्रेंड और पैरेंट्स भी मुझे बर्थडे या अन्य अवसरों पर टेडी ही गिफ्ट करते हैं।

मम्मी के बाद बेटी का फेवरेट

शेखर साहू ने बताया कि अभी मेरी बेटी तीन साल की है। उसे कई तरह के खिलौने लाकर दिए हैं, लेकिन टेडी के साथ खेलना उसे ज्यादा पसंद है। कई बार कोशिश कर ली कि वो दूसरे खिलौनों से भी खेला करे, किंतु टेडी के बिना वो अन्य टॉयस के साथ नहीं खेलती। उसकी मम्मी आरती को भी टेडी बहुत पसंद हैं। उनके पास पांच फीट हाईट वाले टेडी भी हैं। दोनों ही टेडी के साथ खूब मस्ती करती हैं। एक तरह से ये हमारी फैमिली का हिस्सा भी है। जो सुबह से शाम तक हमारे साथ जुड़ा रहता है।

09 Sept 2025 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बच्चों के लिए सबसे प्यारा है टेडी, बेस्ट फ्रैंड बनाकर करते हैं बातें शेयर

