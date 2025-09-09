बच्चों के लिए सबसे प्यारा है टेडी, बेस्ट फ्रैंड बनाकर करते हैं बातें शेयर

शेखर साहू ने बताया कि अभी मेरी बेटी तीन साल की है। उसे कई तरह के खिलौने लाकर दिए हैं, लेकिन टेडी के साथ खेलना उसे ज्यादा पसंद है। कई बार कोशिश कर ली कि वो दूसरे खिलौनों से भी खेला करे, किंतु टेडी के बिना वो अन्य टॉयस के साथ नहीं खेलती। उसकी मम्मी आरती को भी टेडी बहुत पसंद हैं। उनके पास पांच फीट हाईट वाले टेडी भी हैं। दोनों ही टेडी के साथ खूब मस्ती करती हैं। एक तरह से ये हमारी फैमिली का हिस्सा भी है। जो सुबह से शाम तक हमारे साथ जुड़ा रहता है।