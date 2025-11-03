जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु की खालसा के लगे जयघोष, पंच प्यारों का हुआ स्वागत

कार्तिक मास पूर्णिमा गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। सिख समुदाय ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुग्रंथ साहब की शोभायात्रा निकली। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह.. इन्हीं उद्घोष के साथ शहर में जगह-जगह गुरु ग्रंथ साहिब की शोभायात्रा व पंच प्यारों का स्वागत किया गया। हमीरपुर की गतका पार्टी के हैरतअंगेज करतब मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। तलवारबाजी के बीच किसी ने सिर पर नारियल तोड़ा। लोग गतका पार्टी के कारनामे देखकर चौंक गए। शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। जगह-जगह स्वागत किया गया।
शहर के प्रमुख भगवानगंज गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व को लेकर विशेष साज-सज्जा की गई है। रविवार को भगवानगंज गुरुद्वारा से नगर कीर्तन शोभायात्रा शुरू हुई। सदर, रेलवे अंडरब्रिज से राधा तिराहा, गुजराती बाजार, कटरा से तीनबत्ती पहुंची। हर धर्म समाज के लोगों ने यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया। तीनबत्ती पर लोगों ने पंच प्यारों को फूल माला पहनाई। देर शाम शोभायात्रा वापस गुरुद्वारा पहुंची।
सिख युवतियां झाडू लेकर शोभायात्रा में चल रही थीं। सडक़ पर गिर रहे कचरे को साफ करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। 5 नवंबर को अमृतसर का प्रसिद्ध रागी जत्था गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन करेगा। गुरुद्वारा में दिनभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अतूट लंगर बरतेगा।
शास्त्री मार्केट के पास लालाराम मेठवानी के नेतृत्व में शास्त्री मार्केट एसोसिएशन ने पंच प्यारों का स्वागत किया । स्वागत करने वालों में आसाराम मेठवानी, अध्यक्ष लालाराम मेठवानी,नोनी सबलोक सिमरनजीत सिंह भाटिया (सनी ) दीपक रोहरा व राजेश मनवानी आदि मौजूद रहे।
गुजराती बाजार में फूलो से सजे रथ (पालकी) के आगे पंज प्यारे का स्वागत समाजसेवी निर्मल भोले, पंकज कुकरेजा, भरतलाल पिंजवानी शंकर मोटवानी, सुनील मनवानी, अनिल गंगवानी ने ने किया। पंच प्यारों को फूल मालाएं पहनाई।
यात्रा के शहर के तीनबत्ती पर पहुंचते ही शहर कांग्रेस सेवादल परिवार ने यात्रा पर पुष्प वर्षा कर के स्वागत किया। यात्रा में शामिल सिख समाज के पंच प्यारों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। स्वागतकर्ताओं में शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, पप्पू गुप्ता,भेयन पटेल, हरिश्चंद्र सोनवार,श्रीदास रैकवार, संजय रैकवार, अन्नू घोषी, पंकज सोनी, लकी पंडा, तरूण सैनी, रवि जैन, फहीम अंसारी व परख शुक्ला आदि सम्मिलित रहे।
सिंधी समाज प्रकाश पर्व के अवसर पर मंगलवार को सुबह 8 बजे नगर कीर्तन निकालेगा। राजेश मनवानी ने बताया कि हर वर्ष की तरह गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी गुरुद्वारा से 4 नवंबर को सुबह 8 बजे निकालेगा। दोपहर 12 बजे सिंधी गुरुद्वारा पर समापन होगा।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग