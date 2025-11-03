जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु की खालसा के लगे जयघोष, पंच प्यारों का हुआ स्वागत

कार्तिक मास पूर्णिमा गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। सिख समुदाय ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुग्रंथ साहब की शोभायात्रा निकली। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह.. इन्हीं उद्घोष के साथ शहर में जगह-जगह गुरु ग्रंथ साहिब की शोभायात्रा व पंच प्यारों का स्वागत किया गया। हमीरपुर की गतका पार्टी के हैरतअंगेज करतब मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। तलवारबाजी के बीच किसी ने सिर पर नारियल तोड़ा। लोग गतका पार्टी के कारनामे देखकर चौंक गए। शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। जगह-जगह स्वागत किया गया।

शहर के प्रमुख भगवानगंज गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व को लेकर विशेष साज-सज्जा की गई है। रविवार को भगवानगंज गुरुद्वारा से नगर कीर्तन शोभायात्रा शुरू हुई। सदर, रेलवे अंडरब्रिज से राधा तिराहा, गुजराती बाजार, कटरा से तीनबत्ती पहुंची। हर धर्म समाज के लोगों ने यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया। तीनबत्ती पर लोगों ने पंच प्यारों को फूल माला पहनाई। देर शाम शोभायात्रा वापस गुरुद्वारा पहुंची।