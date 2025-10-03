कार से कर रहे थे शराब का अवैध परिवहन, दो आरोपियों को पकड़ा

गौरझामर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से 8 पेटी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगवारा भजिया भटार रोड से एक बिना नंबर की सफेद कार आ रही है। जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका।

कार की तलाशी लेने पर 8 पेटी शराब और एक प्लास्टिक की बोरी में शराब मिली। वाहन 31 वर्षीय छोटू उर्फ आलोक पुत्र राजेश दुबे निवासी नयानगर चला रहा था। कार में एक और आरोपी चिरचिटा गांव निवासी 28 वर्षीय रामकृष्ण यादव पुत्र हरिराम यादव भी मौजूद था। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने स्वीकार की वह शराब का अवैध परिवहन कर रहे थे। आरोपियों के पास से शराब संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। गौरझामर थाना प्रभारी नासिर फारुखी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह जांचने में लगी है कि यह शराब कहां खपाई जा रही थी।