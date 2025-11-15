मालवाहक से कर रहे थे शराब की तस्करी, दो को पकड़ा, 61 लीटर शराब और मालवाहक किया जब्त

मकरोनिया थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति मालवाहक में भरकर शराब की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गुरुवार को भीतर बाजार निवासी श्याम केसरवानी पुत्र मिठाईलाल केसरवानी और मेश केसरवानी पुत्र मगनलाल केसरवानी आपे वाहन से अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे थे। मकरोनिया पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की और 10वीं बटालियन रोड मुक्तिधाम के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से देसी और अंग्रेजी 61 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 50 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शराब तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया है। दोनों पर मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है।