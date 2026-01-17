पेयजल नेटवर्क की दो चाबियां गंदे पानी के नीचे आईं, घरों में दूषित पानी पहुंचना तय

सागर. परकोटा नाव मंदिर के पास बार-बार सड़क पर जमा हो रहे दूषित पानी को लेकर पत्रिका पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। तीन मढ़िया से परकोटा वाले मुख्य मार्ग पर शुक्रवारी, शनिचरी, लाजपतपुरा वार्ड के घरों से आने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए कई जगह नाले बने थे। जब उक्त मार्ग को कंक्रीट कर नए सिरे से बनाया गया तो सभी नालों को बंद कर दिया, जिससे शुक्रवारी, शनिचरी, लाजपतपुरा वार्ड के घरों से आने वाले पानी की निकासी के लिए जगह नहीं मिल रही है और आए दिन नाव मंदिर के पास गंदा पानी जमा हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यदि नगर निगम प्रशासन ने उक्त क्षेत्र में नाले का निर्माण नहीं किया तो मंदिर के पास दूषित पानी जमा होने की समस्या हमेशा बनी रहेगी।