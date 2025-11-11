हेल्दी सीजन के पहले वायरल बीमारियां कर रहीं परेशान, बीएमसी में लगी मरीजों की लाइनें

हेल्दी सीजन के पहले वायरल फीवर वायरल बीमारियां परेशान कर रहीं हैं। सर्दी-खांसी, वायरल फीवर सहित बैक्टीरियल संक्रमण के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 1500 से अधिक की ओपीडी हुई, जबकि बीते वर्ष नवंबर माह की औसत ओपीडी 1000-1200 के बीच की है। वायरल बीमारियां सबसे ज्यादा बच्चों पर असर डाल रहीं हैं। बीएमसी के बच्चा वार्ड में हर दिन 100 से अधिक बच्चे सर्दी-खांसी की बीमारी के साथ पहुंच रहे हैं। राहत की बात यह है कि दो से तीन दिन में वह ठीक भी हो जाते हैं। वहीं मेडिसिन विभाग में 500-600 मरीजों की रोज ओपीडी हो रही है। सामान्य बुखार के अलावा यहां पेट की समस्या के मरीज भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी गैस्टोलॉजिस्ट नहीं है, लिहाजा एमडी मेडिसिन डॉक्टर ही इनका इलाज कर रहे हैं। बीएमसी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि बदलते मौसम के कारण वायरल बीमारियां फैल रहीं हैं। उम्मीद है कि ठंड बढ़ने के साथ वायरल बीमारियों पर लगाम लगेगी।