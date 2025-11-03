युवक पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास बीती रात आरोपियों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वारदात में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन के सामने टपरियों में रहने वाली 27 वर्षीय डिंपल पत्नी करन बंसल ने कैंट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 1 नवंबर की रात करीब 11.50 बजे मैं अपने घर पर थी। तभी मेरे पति करन बंसल के चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। मैं मौके पर पहुंची तो पति करन बंसल को आरोपी मोनू बंसल, बबलू बंसल, राजकुमार बंसल गालियां दे रहे थे। मेरे पति ने आरोपियों को गालियां देने से मना किया तो मोनू बंसल ने कुल्हाड़ी मारी जो मेरे पति करन के सिर में लगी। बबलू और राजकुमार बंसल ने लाठी-डंडों से हमला किया, तब मैंने डायल 112 को बुलाया और पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। कैंट पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।