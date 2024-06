कुएं में गिरी गाय को निकालने गए 3 लोगों की मौत, उनकी मदद को गए 2 और लोग हुए बेहोश

3 died in cow rescue : गाय को बचाने कुएं में उतरे 3 ग्रामीणों की कुएं में दम घुटने से मौत हो गई। उन्हें निकालने 2 अन्य ग्रामीण भी कुएं में उतरे लेकिन उनका भी दम घुटने लगा, जिसके चलते वो बाहर आ गए। लेकिन, बाहर आते ही वो दोनों भी बेहोश हो गए।

3 died in cow rescue : मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक हैरान कर देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गाय ( cow rescue ) को बचाने गहरे कुएं में उतरे 3 ग्रामीणों की कुएं के अंदर ही मौत ( 3 died in well ) हो गई। बाद में उन्हें निकालने के लिए 2 अन्य ग्रामीणों का भी कुएं के अंदर दम घुटने लगा, जिसके चलते वो तुरंत ही बाहर निकल आए। हालांकि, बाहर निकलते ही वो दोनों भी बेहोश ( 2 fainted in well ) हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फेल गई। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ( rescue operation ) कर सभी शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।

