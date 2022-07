satna: जिला पंचायत सतना में भाजपा का कब्जा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला 29 को

सबसे कम 15 वोट से हारे पुष्पराज, 15198 वोट से जीत का श्रीधर ने बनाया रिकार्ड

सतना। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के परिणामों की घोषणा शुक्रवार 15 जुलाई को व्यंकट क्रमांक 1 विद्यालय में की गई। जिपं सदस्यों के घोषित परिणामों में सबसे छोटी हार वार्ड क्रमांक 1 के प्रत्याशी पुष्पराज जुगुल किशोर बागरी की हुई। वे महज 15 वोट से सुभाष चंद्र बुनकर से हार गये। वहीं सबसे बड़ी जीत वार्ड 11 से श्रीधर उरमलिया की हुई। उन्होंने विकास तिवारी को 15198 वोट से हराया। परिणामों की घोषणा के साथ ही विजेता प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए। तीन चरणों में हुए पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को जिला पंचायत के नव निर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्र दिये जाने के साथ पूर्ण हो गई। इसके साथ ही पंचायत निवार्चन क्षेत्रों लगी आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई। अब जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है। हालांकि इस बार जिपं अध्यक्ष का पद एसटी आरक्षित है और कुल चार एसटी प्रत्यासी जीत कर आए हैं। लिहाजा अध्यक्ष की कुर्सी 4 वार्डों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हालांकि अभी अध्यक्ष को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। अभी को जो स्थिति बनी है उसमें भाजपा समर्थित 14 प्रत्याशी, कांग्रेस समर्थित 8, बसपा समर्थित 2 और दो प्रत्याशी निर्दलीय जिपं सदन तक पहुंच गये हैं।

BJP's capture in District Panchayat Satna, President and Vice President's decision on 29