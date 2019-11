लोडिंग वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत

ईदगाह के पास रविवार शाम सड़क हादसे में ( loading vehicle and bike accident ) बाइक सवार एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। ( road accident in karauli ) सूचना पर मलारना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस ने शव कब्जे में कर मलारना डूंगर सीएचसी में पहुंचाया। ( Death in Road Accident )