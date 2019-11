कार एक्सीडेंट में हुई पिता की मौत, छह बेटियों और दो पुत्रों की रुलाई देखकर हर आंख हुई नम

( road accident in bundi ) राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी नैनवां-हिण्डोली हाईवे पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक कार व ट्रक की भिंडन्त ( truck and car accident ) में कार चालक की मौके पर मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर घायल अवस्था मे कोटा ले जाया गया। ( one killed in road accident )