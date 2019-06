2020 से कर सकेंगे अंतरिक्ष की यात्रा, 30 दिन तक रुक सकेंगे स्पेस में

नई दिल्ली। नासा (nasa) 2020 से पर्यटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ( international space station) खोलेगा। इस संबंध में नासा ने बीते शुक्रवार को कहा कि वह स्पेस टूरिस्ट सहित अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के लिए 2020 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को खोलेगा। इस यात्रा में स्पेस में पर्यटकों को एक रात ठहरने के लिए 35000 डॉलर चुकाने पड़ेगे। इसके लिए नासा खुद सेंटर में रहकर यात्रियों के लिए भोजन, संग्रह, संचार आदि की व्यवस्था करेगा।

नासा के वित्तीय अधिकारी के अनुसार- व्यवसाय के अवसर और बढ़े इसके लिए इंटरनेश्नल स्पेस स्टेशन खोला गया है। इसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया ( social media ) के जरिए की जा रही है। वहीं इंटरनेश्नल स्पेस स्टेशन के उप निर्देशक रॉबिन गैटेंस के अनुसार- हर साल दो छोटे निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन ( mission) होंगे जो तीस दिनों के होंगे। इनमें हर साल लगभग 12 लोग ही निजी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं।

खबरों के अनुसार- नासा के अधिकारी जेफ डेविट का मानना है कि इस एक यात्रा की लागत करीब 50 करोड़ डॉलर (लगभग 3 खरब, 46 करोड़ रुपए) प्रति सीट होगी। इसमें यात्रियों के खाने-पीने से लेकर हर तरह की जिम्मेदारी नासा की होगी।



दरअसल, नासा की योजना को एलोन मस्क की स्पेस-एक्स और बोइंग जैसी कंपनियां अमल में लाएंगी। दोनों कंपनियां अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल तैयार कर रही हैं। स्पेस-एक्स ने हाल ही में अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल का टेस्ट किया था, जबकि बोइंग भी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट टेस्ट कर रही है। कंपनियां कॉन्टेस्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए लोगों का चयन करेंगी।

