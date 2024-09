गायों ने दिखाया रौद्र रूप, मालिक को बचाने बाघ से भिड़ गईं, उल्टे पैरों भागा टाइगर

गायों ने दिखाया रौद्र रूप, मालिक को बचाने बाघ से भिड़ गईं, उल्टे पैरों भागा टाइगर

Cows fight with tiger to save their owner in Byahari of Shahdol मध्यप्रदेश में ममतामयी गायों का रौद्र रूप सामने आया।

शाहडोल•Sep 23, 2024 / 02:57 pm• deepak deewan

Cows fight with tiger to save their owner in Byahari of Shahdol

Cows fight with tiger to save their owner in Byahari of Shahdol मध्यप्रदेश में ममतामयी गायों का रौद्र रूप सामने आया। जंगल में घास चर रहीं गाय अचानक उस समय गुस्सा उठीं जब उनके मालिक चरवाहे पर एक बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से चरवाहा दहशत से चीखा तो गाय दौड़कर आईं और बाघ से भिड़ गईं। एक साथ कई गाय बाघ पर टूट पड़ीं और उसे खदेड़कर ही दम लिया। चरवाहे का शिकार करने आए बाघ को खुद ही दुम दबाकर भागना पड़ा। बाघ के हमले से घायल चरवाहे का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।