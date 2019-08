डेढ़ लाख रुपए के नकली नोटों के साथ महिला सहित पांच लोग गिरफ्तार, कछुआ के नाम पर कर रहे थे ऐसा काम

थोई.

Police Arrested Accused with Fake Notes : थाना पुलिस ने बुधवार देर रात वन्य जीव कछुआ ( Thagi on the Name of Tortoise ) की खरीद व बिक्री करने के आरोप में महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वन्य जीव कछुआ, 500 तथा 2000 के करीब डेढ़ लाख के नकली नोट तथा पीडि़त पक्ष द्वारा छलपूर्वक ली गई राशि बरामद कर ली गई है। कल पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जायेगा।इस संबंध में बापू बस्ती तन जुगलपुरा निवासी मनीष चौहान ने बुधवार को थोई थाने में मामला दर्ज करवाया था।

रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त को दुकान पर सुबह करीब 9.30 बजे दो लडक़े आए तथा रुपए की गड्डियां दिखाकर कछुआ का व्यापार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास करीब डेढ़ लाख रुपए हैं, हमने तीन लाख रुपए में कछुआ का सौदा किया है। तुम डेढ़ लाख रुपए देकर हिस्सेदार बन जाओ। कछुआ को हम मिलकर 25 लाख रुपए में बेचेंगे। प्रार्थी इनकी बातों में आ गया तथा 5500 रुपए लेकर उन्होंने अपना नाम तेजा बावरिया बताकर अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि तुम बाकी रुपए लेकर बुधवार दोपहर बाद चीपलाटा आ जाना। हम कछुआ दिखाकर उसको काफी दामों में बेचेंगे। इसके बाद प्रार्थी मनीष चौहान ने अपने चाचा सुनील को सारी बात बताकर थोई थाने में रिपोर्ट दी।

थानाधिकारी भूपसिंह यादव ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम का गठन कर बुधवार देर रात लिछमा पत्नी गणेश बावरिया (35) निवासी डेरा बरसिंह का बास, तेजाराम पुत्र सागरमल बावरिया (24) निवासी डेरा बरसिंह का बास, विक्रम पुत्र हरिराम बावरिया (23) निवासी डेरा बरसिंह का बास, प्रकाश पुत्र सवाई सिंह बावरिया (26) निवासी डेरा बरसिंह का बास तथा राजेश पुत्र भगवानाराम बावरिया (21) निवासी सांवली स्टेडियम सीकर को चीपलाटा से गिरफ्तार कर लिया गया है।