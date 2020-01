राजस्थानी दूल्हे की शादी का अनोखा कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल, पीएम मोदी को भेजा न्योत

सीकर।

नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी ( CAA-NRC ) के विरोध-समर्थन के बीच इन दिनों एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया ( Rajasthan Wedding Card Viral On Social Media ) पर जमकर वायरल हो रहा है। एक राजस्थानी दूल्हे ने शादी के कार्ड पर सीएए व एनआरसी के समर्थन में 'We Support NRC And CAA' छपवाया है। यह अनोखा मामला राजस्थान के सीकर जिले का है। जहां दूल्हे अमित ने अपने शादी के कार्ड पर 'We Support NRC And CAA' छपवाकर इनका समर्थन दिया है। यह कार्ड सोशल मीडिया व रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन गया। अमित से अपनी शादी का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय में भी भेजा है।

9 फरवरी की है शादी

सीकर में दाधीच नगर के रहने वाले अमित कुमार की 9 फरवरी को शादी है। अपनी शादी के कार्ड के जरिए अमित ने सीएए और एनआरसी का समर्थन दर्ज कराया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी छपाई है। अमित कुमार का कहना है कि वह प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में लिए गए एनआरसी व सीएए के फैसले का समर्थन करते है। इसको लेकर जागरुकता फैलाने के लिए यह कार्ड पर छपवाया है। अमित कुमार के रिश्तेदारों व परिजनों ने भी इसका समर्थन किया है।

सोशल मीडिया पर छाया कार्ड ( Rajasthani Wedding Card Viral on Social Media )

मोदी से प्रेरित होकर अमित ने यह शादी का कार्ड छपवाया है। सोशल मीडिया पर अमित कुमार की शादी का कार्ड वायरल होने के बाद काफी चर्चा होने लगी। पोस्ट को काफी लाइक व शेयर किया जा रहे है।

