Rajasthan teacher recruitment: शिक्षक भर्ती में पास अभ्यर्थियों का होगा डबल वेरिफिकेशन, ये होगी प्रक्रिया

Rajasthan teacher recruitment: सीकर. शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणामों ने रफ्तार पकड़ी ली है। शिक्षक भर्ती लेवल-1 के बाद लेवल-2 के भी सामाजिक तथा विज्ञान- गणित का परिणाम जारी हो गया है।

There will be double verification of pass candidates in teacher recruitment: सीकर. शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणामों ने रफ्तार पकड़ी ली है। शिक्षक भर्ती लेवल-1 के बाद लेवल-2 के भी सामाजिक तथा विज्ञान- गणित का परिणाम जारी हो गया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों का डबल वेरिफिकेशन किया जाना तय किया है। जो पहले अभ्यर्थी के मूल निवास वाले जिले में और बाद में नियुक्ति वाले जिले में होगा। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने हाल में हुई वीसी में शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं।