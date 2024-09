Asian Champions Trophy Live Streaming: इस दिन फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? सेमीफाइनल में कोरिया से मुकाबला

Asian Champions Trophy 2024: चीन ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, अब उनका सामना अतिम 4 में पाकिस्तान से होगा तो दूसरे सेमीफाइनल में भारत की टक्कर कोरिया से होगी।

नई दिल्ली•Sep 14, 2024 / 06:32 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs PAK Likely to Play Final: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो चुकी हैं। ग्रुप के आखिरी मुकाबले में मेजबान चीन ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और मलेशिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह (13′, 19′) के दो गोल की बदौलत भारत ने लीग चरण में अजेय रहते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम (8′) ने एकमात्र गोल किया। दोनों टीमों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और अंत तक लय बनाए रखी। भारत सोमवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सेमीफाइनल 2 खेलेगा, जहां उसका सामना कोरिया से होगा। इस मैच को भारत में लाइव देखा जा सकता है।

भारत-पाकिस्तान का हो सकता है फाइनल हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और कोरिया के साथ अंतिम 4 का मैच खेलने के लिए तैयार है। टीम इंडिया अगर यह मैच जीत लेती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर पहले सेमीफाइनल में चीन का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से धोया था और अंतिम 4 के मुकाबले में भी अगर इसी तरह का परिणाम आता है तो भारत और पाकिस्तान की टीमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में आमने सामने होंगी। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे से लाइव देखा जा सकता है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और कोरिया के साथ अंतिम 4 का मैच खेलने के लिए तैयार है। टीम इंडिया अगर यह मैच जीत लेती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर पहले सेमीफाइनल में चीन का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से धोया था और अंतिम 4 के मुकाबले में भी अगर इसी तरह का परिणाम आता है तो भारत और पाकिस्तान की टीमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में आमने सामने होंगी। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे से लाइव देखा जा सकता है। कहां देखें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के मुकाबलों को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है। इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV पर उपलब्ध होगी तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सीधा प्रसारण Sony Sports नेटवर्क्स के टीवी चैनलों पर होगा। पाकिस्तान बनाम चीन के बीच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 16 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा तो दूसरे सेमीफाइनल में भारत और कोरिया की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच भी 16 सितंबर को शाम 4 बजे से खेला जाएगा। ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले लिविंगस्टन ने खोला बड़ा राज़, इस वजह से खेली डाली तूफानी पारी

