2005 में डेब्यू, 2024 में संन्यास, इस भारतीय दिग्गज ने रिटायरमेंट से वापसी का कर दिया ऐलान

सुनील छेत्री के संन्यास से वापसी पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, ‘‘सुनील छेत्री वापसी कर रहे हैं।

भारत•Mar 06, 2025 / 10:08 pm• satyabrat tripathi

Sunil Chhetri comes out of retirement: भारत के रिकॉर्ड गोल स्कोरर और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास से वापसी का निर्णय लिया है। उन्होंने 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले एएफसी एशियाई कप 2027 के तीसरे दौर के क्वालीफायर के लिए खुद को भारतीय टीम के लिए उपलब्ध बताया है। 40 वर्षीय छेत्री ने पिछले साल जून में फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर में कुवैत के साथ गोल रहित ड्रॉ के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी।