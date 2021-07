Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन चीन की महिला वेटलिफ्टर होउ जिहुई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन होउ जिहुई की एक तस्वीर को लेकर चीनी मीडिया ने गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मुकाबले के बाद होउ जिहुई एक तस्वीर जारी की थी, चीन ने इसी तस्वीर पर आपत्ति जताई है। चीन के सरकारी अखबार ने इसे 'भद्दी तस्वीर' बताते हुए गुस्सा जाहिर किया। साथ ही समाचार एजेंसी रॉयटर्स को कहा है कि वह खेल में राजनीति को न घसीटे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उसने अपनी खिलाड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए रॉयटर्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

यह लिखा ट्वीट में

ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'रॉयटर्स कृपया ओलंपिक की भावना का सम्मान करें। श्रीलंका में चीनी दूतावास ने वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडल विजेता होउ जिहुई की एक भद्दी तस्वीर का चयन करने को लेकर रॉयटर्स की आलोचना की है।’ साथ ही इस ट्वीट में दूतावास के हवाले से लिखा है कि ‘राजनीति और विचारधाराओं को खेल से ऊपर ना रखें और अपने आप को एक निष्पक्ष मीडिया संगठन कहें, बेशर्म।’ ग्लोबल टाइम्स ने इस ट्वीट में रॉयटर्स और चीनी दूतावास को भी टैग किया है।

Pls respect Olympics spirit @Reuters! Chinese embassy @ChinaEmbSL slammed Reuters' selection of an ugly photo of weightlifting gold winner Hou Zhihui. "Don't put politics and ideologies above sports, and call yourself an unbiased media organization. Shameless," the embassy posted pic.twitter.com/lIOWLOhdfj