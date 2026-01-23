मावठ ने फसलों को जीवन दिया, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, सरसों को नुकसान

तेज बौछारों और हवा के साथ हुई बारिश से सरसों की अगेती फसल प्रभावित हुई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में फाल पर आई सरसों की फसल तेज हवा के कारण जमीन पर बिछ गई। किसानों ने इससे 20 प्रतिशत के करीब नुकसान होने की बात कही है। गेहूं की फसल में बचाव रहा है।पश्चिमी विक्षोभ के असर बारिश का सिलसिला जिले के भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके से शुरू हुआ। उसके बाद यह पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए जिले को भिगोता चला गया।