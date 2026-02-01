Rajasthan News: मेहंदी भी नहीं उतरी थी, नवविवाहिता का उजड़ गया सुहाग, गमगीन माहौल में अंतिम विदाई

हादसे के बाद सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने युवक को सड़क किनारे पड़ा देखा, जबकि उसकी पत्नी पास ही अचेत अवस्था में मिली। इस पर उसने तत्काल परिजनों व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई सुरेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल रावला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया।