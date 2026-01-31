फर्जी सिम से फाइनेंस अफसर बनकर की कॉल, आखिर आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर. ऑनलाइन निवेश के नाम पर साइबर ठग गिरोह की ओर से की गई सवा 22 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम उपलब्ध कराकर ठग गिरोह को तकनीकी मदद दी थी, जिसका इस्तेमाल कर जालसाजों ने खुद को नामी फाइनेंस कंपनी का बड़ा अधिकारी बताकर युवती को ठगी का शिकार बनाया। मामले की जांच कर रहे साइबर थाने के सीआई रमेश कुमार न्यौल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लालचंद उर्फ माडू मेघवाल, निवासी गांव शेख सरपाल, क्षेत्र श्रीकरणपुर है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पंजाब में रहने वाले अपने एक दोस्त के कहने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम उपलब्ध कराई थी। बाद में यह सिम उसके दोस्त की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई, जिसका उपयोग ठगी की वारदात में किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि सिम और कॉलर करने वाले अलग अलग आरेापी है और जिन लोगों ने यह रकम हड़पी है, वे आरोपी इन आरोपियों से अभी दूर है। जांच अधिकारी के अनुसार इस प्रकरण में जिन मोबाइल नम्बर से कॉलें या चैटिंग हुई है, उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। इस अनुसंधान में यह पहली गिरफ्तारी है। करणपुर बॉर्डर एरिया के इस आरोपी को अदालत में पेश किया, वहां से रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है।