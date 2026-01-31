Untold Story: राजस्थान के पवन के हाथ लगते ही बोल उठती है लकड़ी! गरीबी भी नहीं रोक सकी ‘उड़ान’

फुर्सत के क्षणों में वह लकड़ी के टुकड़ों को आकार देता और देखते ही देखते उनमें देवी-देवताओं की मूर्तियां, मानवीय चेहरे और भावनाएं जीवंत हो उठतीं। पवन का कहना है कि मजदूरी कर जीवन चलाने के साथ-साथ कला साधना उसका सुकून है।