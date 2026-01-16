Handicraft Expo: राजस्थान सरकार उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए संकल्पित, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिलेगा वैश्विक मंच

जयपुर. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर की ‘रिवर्स बायर्स–सेलर मीट’ का गुरुवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
पटेल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति–2024 लागू कर राज्य के निर्यात को 83,704 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को देश की आर्थिक मजबूती का आधार बताते हुए कहा कि इससे घरेलू उद्योगों को गति मिली है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई सेक्टर के समग्र विकास के लिए राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 29.83 करोड़ रुपए की लागत से छह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 7,186 आवेदकों को 1,946.84 करोड़ रुपए का ऋण तथा 436.82 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया गया है। रीको द्वारा विभिन्न जिलों में 31 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2,862 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कांकानी औद्योगिक क्षेत्र में 41 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क तथा बोरानाड़ा विस्तार क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क विकसित किया जा रहा है। पंच गौरव योजना के अंतर्गत जोधपुर के वुडन फर्नीचर को शामिल कर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
|क्रम संख्या
|उपलब्धि का विवरण
|1
|राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू
|2
|8 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रारंभ
|3
|वर्ष 2029 तक निर्यात लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित
|4
|राज्य में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति
|क्रम संख्या
|सहायता / विकास कार्य
|1
|7,186 उद्यमियों को 1,946.84 करोड़ रुपये का ऋण वितरण
|2
|436.82 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान
|3
|कांकानी में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना
|4
|जोधपुर वुडन फर्नीचर को पंच गौरव योजना में शामिल किया गया
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग