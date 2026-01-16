Handicraft Expo: राजस्थान सरकार उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए संकल्पित, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिलेगा वैश्विक मंच

पटेल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति–2024 लागू कर राज्य के निर्यात को 83,704 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को देश की आर्थिक मजबूती का आधार बताते हुए कहा कि इससे घरेलू उद्योगों को गति मिली है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई सेक्टर के समग्र विकास के लिए राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 29.83 करोड़ रुपए की लागत से छह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।