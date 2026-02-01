बारह सिम को दिल्ली से भेजी थी कंबोडिया, एक और आरोपी दबोचा

श्रीगंगानगर. साइबर पुलिस ने अनूपगढ़ क्षेत्र के लोगों के नाम से मोबाइल सिम जारी कर साइबर ठगों को बारह सिम बेचने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ़तार किया है। इन बारह सिम को दिल्ली से कंबोडिया मे साइबर फ्रॉड की गैंग तक पहुंच दी गई। इसके बाद कम्बोडिया से देश के विभिन्न लोगों को डिजिटल अरेस्ट या अन्य तरीकों से साइबर ठगी की वारदातें हुई। देशभर की साइबर पुलिस ने जब ठगी के मामले की जांच की तब सिम अनूपगढ़ एरिया के लोगों के नाम से खरीद होना पाई गई। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी आकाशदीप रामदासिया को गिरफ़तार कर अदालत में पेश किया, वहां से दो दिन का रिमांड हासिल किया है। इस प्रकरण की जांच कर रहे साइबर थाने के सीआई सतवीर मीणा ने बताया कि इस आरोपी ने पूर्व में पकड़े गए दो आरोपियों के साथ अनूपगढ़ के बांडा गांव में कैम्प लगाकर लोगों की आईडी से अलग मोबाइल कंपनियों के सिम हासिल किए।