Rajasthan: शादी के तीन महीने बाद ही उजड़ गया सुहाग, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

Husband Died After 3 Month Of Marriage: श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र के गांव एक केएलएम में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें शादी के 3 महीने बाद ही महिला का सुहाग उजड़ गया। दरअसल एक युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान आशीष सांसी के रूप में हुई, जिनकी तीन महीने पहले ही शादी हुई थी। घटना करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच हुई, जब आशीष अपनी पत्नी अंजू सांसी के साथ इवनिंग वॉक पर निकला था।