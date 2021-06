महंगा हुआ मकान बनवाना! सरिया, सीमेंट और मौरंग महंगी, ईंट-गिट्टी और बालू के भी दाम चढ़े, जानें Building Materials के भाव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

सुलतानपुर. Construction Building Materials rate in Sultanpur अब मकान बनवाना आसान नहीं है। क्योंकि मकान निर्माण में लगने वाले सभी मैटेरियल के दाम आसमान छू रहे हैं। बिल्डिंग मैटेरियल के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी से भवन निर्माण कराने वाले लोगों को झटका लगा है। भवन निर्माण में अहम सीमेंट, सरिया, मौरंग और गिट्टी के दामों में तेजी से इजाफा हुआ है। बालू और ईंट के दाम भी बढ़े हैं।

भवन निर्माण मटेरियल में सबसे अहम सरिया की कीमतों में आई उछाल के बाद सीमेंट (cement rate in sultanpur) के दामों में भी अप्रत्याशित उछाल आया है। 15 दिन पहले 340 रुपये प्रति बैग (बोरी) बिकने वाली रिलायंस और परफेक्ट और सम्राट सीमेंट के भाव बढ़कर 370 रुपये प्रति बैग (बोरी) बिक्री हो गई है। सीमेंट की बाजार में एसीसी सीमेंट के भाव सबसे ज्यादा हैं। एसीसी सीमेंट 430 रुपये प्रति बोरी की दर से बिक्री हो रही है। इसके अलावा सीमेंट की हर वैरायटी में 10 रुपए से 15 रुपए प्रति बोरी का इजाफा हुआ है।

ईंट और गिट्टी भी महंगी

इसी तरह बीते दिनों 50 से 55 हजार रुपए प्रति ट्रक के भाव बिकने वाली गिट्टी (gitti rate in sultanpur) अब 60 हजार से 65 हजार प्रति ट्रक के भाव बिक रही है। बालू की एक ट्रॉली 2000 में आ रही है। इसके अलावा ईंट (Bick rate in sultanpur up) के भाव में भी करीब 2000 रुपए प्रति ट्रॉली के भाव बढ़े हैं। पहले जो 2000 ईंटों वाली ट्रॉली 12000 रुपए में आ रही थी। अब वह 12000 रुपए की हो गई है। एक ट्रक मौरंग (1 truck morang rate in sultanpur) 60 हजार से 65 हजार में मिल रही है।

1000 रुपए तक बढ़े सरिया के दाम

बिल्डिंग मैटेरियल का कारोबार करने वाले यार मोहम्मद का कहना है कि भवन निर्माण कराने वाले लोग अब मकान निर्माण रोककर बिल्डिंग मैटेरियल सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। वह बताते हैं कि पिछले माह तक 5500 रुपये कुंतल बिकने वाला कामधेनु सरिया (Saria Rate in Sultanpur) अब 6500 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। वहीं, 5200 से 5500 तक बिकने वाला गैलेंट सरिया का दाम उछल कर 62 सौ रुपये प्रति कुंतल के भाव बिक रहा है।

Building Materials के भाव एक नजर में

सरिया (Saria)- 60,000-65000 रुपये प्रति टन

सीमेंट (Ciment) - 370 से 430 रुपए प्रति बोरी

मौरंग (Maurang)- 60,000 से 65,000 रुपए प्रति ट्रक

गिट्टी (Gitti)- 60 हजार से 65 हजार रुपए प्रति ट्रक

बालू (Sand)- 2 हजार रुपए ट्राली

ईंट (अव्वल) (Brick)- 1400 रुपए में एक ट्रॉली (2000 ईंट)

