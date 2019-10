deepawali offer - कपडा कारोबारियों के लिए क्यों खास है यह ऑफर जानें यहां

सूरत. सूरत (surat) के दमकल विभाग (fire and safety) ने अग्नि सुरक्षा उपायों (Fire safety measures) की जांच अभियान पर फिलहाल (for the time being) ब्रेक लगा दिया है। कपड़ा कारोबारियों (textile traders) के लिए यह फौरी राहत दीपावली ऑफर (Deepawali offer) की तरह है। पिछले कुछ दिनों (Last few days) से लगातार किसी न किसी मार्केट के सील होने की खबरों से दीपावली के ऐन पहले कारोबारी गतिविधियों पर ब्रेक लगता दिख रहा था।

शर्तें मानी तो खुला सिल्कसिटी मार्केट

तक्षशिला आर्केड (takshshila arcade) और फिर कपड़ा बाजार के सिल्कसिटी मार्केट (silkcity market) में लगी आग के बाद सक्रिय हुए दमकल (fire department) ने शहर के स्कूलों (school and coaching classes) और कमर्शियल काम्प्लेक्सों (commercial complex) के साथ ही रिंगरोड स्थित मार्केट्स को भी निशाने पर लिया था। यह सिलसिला हालांकि 24 मई को तक्षशिला आर्केड में संचालित कोचिंग क्लास में आग लगने के बाद शुरू हुआ था।

पिछले दिनों कपड़ा मार्केट स्थित सिल्क सिटी मार्केट में आग लगने से इसमें और तेजी आ गई थी। आग पर काबू पाने के बाद सिल्क सिटी मार्केट को सील कर दिया गया था। इस हादसे के बाद दमकल टीम (fire team) ने कपड़ा मार्केट पर अपना फोकस रखते हुए लगातार मार्केट्स में जांच अभियान (Investigation campaign) तेज किया था और कई अन्य मार्केट्स को सील किया गया था।

दीपावली पर्व (Deepawali Festival) नजदीक आने के साथ ही शहरभर में जगह-जगह आतिशबाजी (Fireworks) की दुकानें भी सज गई हैं। ऐसे में दमकल ने कपड़ा मार्केट (textile market) समेत शहर के अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्स और कमर्शियल इमारतों पर हो रही कार्रवाई पर फिलहाल अस्थाई ब्रेक लगा दिया है। दमकल का पूरा फोकस इन दिनों शहर में सजी आतिशबाजी की दुकानों पर है।

ऐसे में कपड़ा कारोबारियों (textile traders) के लिए यह फौरी राहत (immediate relief) की तरह है कि दीपावली के निर्बाध कारोबार के साथ ही समय रहते मार्केट्स में अग्नि सुरक्षा उपाय (Fire safety measures) मुकम्मल (complete) कर सकते हैं। दमकल सूत्रों (Fire sources) के मुताबिक दीपावली के बाद शहरभर (city) में अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच का सिलसिला दोबारा चलाया जाएगा।

कारोबारियों में थी नाराजगी

दमकल की इस सक्रियता से कपड़ा कारोबारियों में भी खासी नाराजगी (Resentment) देखी जा रही थी। पहले से मंदी की मार (Slump) झेल रहे कारोबारियों की बची-खुची उम्मीद दीपावली ही थी और आए दिन मार्केट सील होने की खबरें सूरत ही नहीं गुजरात से बाहर देशभर में जा रही हैं। इस कारण बाहर से आने वाले कारोबारियों में भी असमंजस की स्थिति (Dilemma) बनी हुई है।